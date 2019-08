Migranti: Carfagna (FI), con destra seria caso Open Arms non esisterebbe

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, scrive in una nota che "se ci fosse un governo in carica, cosa di cui è lecito dubitare, mi piacerebbe interrogarlo sui motivi per cui l'Italia è stata di fatto assente a tutti i tavoli europei in cui da un anno si discute la revisione del Trattato di Dublino e gli accordi per la redistribuzione automatica di profughi e migranti. Con quella revisione e con quegli accordi il caso Open Arms non esisterebbe e oggi non dovremmo assistere a uno spettacolo che mortifica la dignità e la reputazione del nostro Paese. Una destra seria affronta i problemi, cambia le norme, partecipa ai vertici", continua la parlamentare, "consolida alleanze utili ai suoi interessi. Non vedo nulla di destra nell'immagine che l'Italia sta offrendo all'Europa e ai suoi stessi cittadini. Non vedo nulla di destra in un governo che fa il Rambo coi deboli e scappa quando deve discutere con chi ha potere". (segue) (Com)