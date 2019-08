Migranti: Carfagna (FI), con destra seria caso Open Arms non esisterebbe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carfagna aggiunge di vedere "piuttosto, un costante e opaco lavoro per moltiplicare l'emergenza sperando di lucrare consenso. Per fortuna gli italiani non sono stupidi. Penso che comincino a capire la differenza tra il buongoverno, capace di mettere in sicurezza il Paese una volta per tutte, e la propaganda, capace solo di costruire ogni giorno casi Sea Watch, casi Diciotti, casi Open Arms", conclude l'esponente azzurra, "senza giungere mai a una soluzione". (Com)