Sicurezza: Raggi ringrazia agenti, controlli Polizia locale raddoppiati per ponte ferragosto

- "Voglio ringraziare gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale per il loro impegno. Un lavoro importantissimo, soprattutto in questi giorni a cavallo di ferragosto: nel centro storico e nelle zone della movida i controlli sono infatti raddoppiati". Lo scrive in un messaggio pubblicato su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando il lavoro degli agenti della Polizia locale per il ponte di ferragosto. "Voglio darvi qualche numero. In totale, compreso il weekend, sono state elevate 50.000 euro di multe: le infrazioni hanno riguardato principalmente i veicoli in sosta vietata e la velocità eccessiva. Ma non solo. Sono stati effettuati controlli anche sul reato di guida in stato di ebbrezza, attraverso l’uso dell’etilometro. Per quanto riguarda invece venditori ambulanti non autorizzati - scrive la sindaca - sono stati circa 2 mila gli articoli sequestrati: si tratta di accessori per telefonia, souvenir, borse e oggetti vari venduti senza alcuna autorizzazione". "Non sono mancate le sanzioni per il mancato rispetto delle regole anti alcol e della vendita di bevande in centro. Sul versante della sicurezza stradale, infine, i nostri agenti hanno individuato e denunciato un cittadino di 36 anni per essersi allontanato dopo aver investito un uomo in piazza Balsamo Crivelli", conclude la sindaca. (Rer)