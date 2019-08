Slovacchia: ministero Esteri prosegue negoziati con Usa su cooperazione militare

- Il ministero degli Esteri slovacco porta avanti negoziati per incrementare la cooperazione militare con gli Stati Uniti. L’obiettivo, come riferito da un funzionario diplomatico di Bratislava all’agenzia di stampa “Tasr”, è quello di pervenire ad un documento finale che ricalchi il più possibile l’interesse nazionale della Slovacchia. Il completo rispetto della sovranità slovacca risulta quindi al centro delle attenzioni nel corso delle trattative. Già nel mese di marzo il primo ministro Peter Pellegrini aveva informato in merito ai negoziati condotti dal dicastero degli Esteri con le autorità Usa. Il ministro della Difesa slovacco Peter Gajdos, che ha espresso perplessità su tale iniziativa dell’esecutivo, non ha preso parte alle trattative finora condotte. (Vap)