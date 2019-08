Milano: De Corato su Annonaria, dati sequestri penali molto riduttivi

- Secondo l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, sono "molto riduttivi" i tre sequestri penali effettuati dal Nucleo tutela consumatori dell'Annonaria della Polizia locale di Milano in sei mesi nei ristoranti e negli alimentari del capoluogo lombardo. "Non mi meraviglio sui controlli fatti e dell'ottimo lavoro svolto da parte del Nucleo Tutela dell'Annonaria della Polizia Locale, a cui rivolgo i miei ringraziamenti, ma un dubbio spontaneo mi sorge, ed è dovuto al fatto che i soli tre sequestri penali con altrettante persone indagate, su seicento controlli effettuati, mi sembra un numero eccessivamente basso", osserva De Corato in una nota. "Siamo invasi da ristoranti etnici e kebab, in tutta la città, e ogni giorno i cittadini denunciano centinaia di irregolarità sulle vigenti normative in materia alimentare. Come è possibile che, la nota di Palazzo Marino, riporta che nei primi sei mesi del 2019 siano stati fatti solo tre sequestri e solamente tre persone siano state indagate?", si chiede l'assessore. "Questi dati - conclude - potrebbero essere confortanti se non assistessimo, quotidianamente, a decine e decine di segnalazioni al riguardo. A Milano ci sono migliaia di attività commerciali che gestiscono e maneggiano generi alimentari, questi dati appresi mi sembrano molto riduttivi". (com)