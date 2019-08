Minori: Fiorini (FI) su Bibbiano, Pd e M5s chiariscano rapporti con Foti

- Benedetta Fiorini, deputata di Forza Italia, dichiara in una nota che "per il Pd e i Cinque stelle le prove di inciucio alleanza sono diventate l'ennesima occasione per tacere sui gravi fatti di Bibbiano relativi all'inchiesta sui presunti affidi illeciti, ma ora più che mai chiediamo che chiariscano ai cittadini i loro rapporti con l'associazione Hansel e Gretel. Mentre la stampa continua a parlare dello scandalo affidi di Bibbiano con intercettazioni chock che stanno lasciando sgomenta una intera nazione, Pd e Cinque stelle pensano solo alle casacche da indossare e le poltrone da occupare. Il Pd tace per le ragioni ormai note, quelle cioè del sindaco di Bibbiano ancora ai domiciliari e il sistema dei servizi sociali emersi dall'inchiesta, i Cinque stelle tacciono perché aumentano i casi di relazioni e amicizie del movimento con l'associazione Hansel e Gretel e lo 'psicoterapeuta' Claudio Foti. Prima il caso delle sovvenzioni alla onlus torinese Hansel e Gretel", continua la parlamentare, "poi il caso dell'ex candidata sindaco a Reggio Emilia Rossella Ognibene che difende una dei principali indagati, cioè il capo dei servizi sociali Federica Anghinolfi e divide lo studio con un avvocato indagato sempre nella stessa inchiesta e infine i rapporti di amicizia tra lo psicoterapeuta indagato Claudio Foti e il suo avvocato, Girolamo Andrea Coffari, che nel 2018, già vicino al ministro Bonafede, si era candidato per la Camera in Toscana con i Cinque stelle", aggiunge l'esponente di FI, "ed è presidente del Movimento per l'Infanzia". (segue) (Com)