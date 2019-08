Minori: Fiorini (FI) su Bibbiano, Pd e M5s chiariscano rapporti con Foti (2)

- Fiorini afferma, poi, che "in questa girandola di nomi e interessi, noi continuiamo la nostra battaglia a sostegno dei minori e delle loro famiglie confidando che la magistratura indaghi anche su altri casi oltre quelli già emersi dall'inchiesta: luce su Bibbiano e verifiche su tutti i sistemi nei quali l'associazione Hansel e Gretel lavorava. Ora che anche il Tribunale del Riesame ha messo in discussione le competenze scientifiche di Foti, idolatrato come guru da tutta la sinistra, si risalga a chi gli ha permesso di radicarsi nel territorio Emiliano e si individuino responsabilità amministrative e politiche", conclude la deputata di Forza Italia, "al fine di evitare il ripetersi di un danno così grande di cui oggi fa le spese un'intera comunità". (Com)