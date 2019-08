Milano: destino incerto per palme e banani di piazza Duomo, contratto in scadenza a fine anno (2)

- Gli interessati che vogliono farsi avanti con una proposta di sponsorizzazione possono visionare sul sito del Comune di Milano la planimetria dell’area fornita da MM, con le informazioni tecniche sulla portata delle solette e sulle dimensioni delle vasche, indispensabili per la scelta di piante e materiali. Le proposte potranno essere presentate nel bimestre settembre-ottobre, così da poter formalizzare il nuovo contratto di sponsorizzazione a partire dal mese di gennaio 2020. Le aiuole di piazza Duomo - ricorda Palazzo Marino - sono una delle centinaia di aree verdi gestite da privati nell'ambito del progetto “Cura e Adotta il Verde Pubblico". In un decennio di sperimentazione, gli accordi di collaborazione e sponsorizzazione sono aumentati del 900 per cento, passando da 50 a oltre 500 attuali, per un totale di 288.290 mq di aree verdi (aiuole, parterre, giardini etc.) curati da privati. (com)