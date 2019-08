Messico: presidente Lopez Obrador presenta il 1 settembre primo rapporto di governo

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, pronuncerà il 1 settembre il primo rapporto sulla propria attività di governo. L'appuntamento, confermato dallo stesso capo dello stato, è per le 11 ore locali (le 18 in Italia), dal Palazzo nazionale. Il documento, che Lopez Obrador ha assicurato di aver già elaborato la bozza, verrà quindi trasmesso alla Camera dei deputati dal ministro dell'Interno, Olga Sanchez Cordero. Si tratta del primo rapporto presentato secondo il protocollo istituzionale, anche se il presidente aveva già presentato al paese due bilanci parziali della sua gestione: uno dopo primi cento giorni del governo e l'altro a fine luglio, a un anno esatto dalla vittoria delle elezioni presidenziali. Rompendo una tradizione, Lopez Obrador ha detto che il discorso di presentazione non verrà trasmesso a reti unificate in televisione e radio: "questo è parte del passato", ha detto. (Mec)