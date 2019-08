Milano: da gennaio 480 contestazioni dell'Annonaria per alimenti malconservati

- Quarantatré sequestri, di cui tre penali, 480 contestazioni e tre persone indagate per aver messo in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione: è questo il bilancio dell’attività del Nucleo tutela consumatori dell'Annonaria della Polizia locale di Milano nei primi sei mesi del 2019. Una media di 100 controlli al mese, per vigilare sulla qualità del cibo fornito da ristoranti e alimentari milanesi: si parte dal controllo delle scadenze degli alimenti e delle modalità di conservazione, con particolare attenzione per i cibi freschi e congelati, per arrivare fino al rispetto delle corrette prassi igieniche da parte degli esercenti. Nei negozi di alimentari le verifiche sono dedicate principalmente allo stoccaggio e alla regolare pulizia. "L'Annonaria della Polizia locale compie un lavoro costante e prezioso, soprattutto a tutela della salute di tutti i consumatori e i clienti di ristoranti, gastronomie e alimentari. La tutela è anche, però, per i tanti ristoranti e negozi che rispettano le regole e che subiscono una concorrenza sleale da chi invece utilizza sotterfugi o inganni per avere maggiori entrate economiche”, commenta in una nota la vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Anna Scavuzzo. (segue) (com)