Milano: da gennaio 480 contestazioni dell'Annonaria per alimenti malconservati (2)

I controlli vengono programmati sia su iniziativa degli agenti su tutta l'area milanese sia in seguito a segnalazioni di cittadini: per quanto riguarda i ristoranti, la maggior parte di queste ultime arriva per denunciare forti odori che provengono dai locali. In questo caso gli agenti verificano la presenza degli impianti per la dispersione degli odori e la loro certificazione. I controlli negli esercizi commerciali si concentrano, oltre che sulle norme igieniche, sulle modalità di conservazioni delle confezioni e sul rispetto delle scadenze: non è infrequente, infatti, che si trovino sugli scaffali scatole con la data di scadenza abbondantemente superata o modificata in modo da occultarla in modo più o meno creativo, dal tratto di penna per cambiare un numero, fino alla sostituzione dell’etichetta che riporta il timbro. Per i ristoranti invece la maggiore attenzione è dedicata alla pulizia della cucina e delle stoviglie e alla conservazione dei cibi, sia freschi sia congelati. (segue) (com)