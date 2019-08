Milano: da gennaio 480 contestazioni dell'Annonaria per alimenti malconservati (3)

- Tutti gli alimenti trovati mal conservati o che non rispettano le regole della conservazione vengono sottoposti a sequestro penale, quando il cibo è mal conservato o con parassiti, oppure amministrativo, quando è posto in vendita oltre la data di scadenza, fa sapere Palazzo Marino, rivolgendo anche alcuni consigli ai clienti degli alimentari: il primo è quello di prestare sempre attenzione alle etichette e alle scadenze, verificando che le scritte siano in italiano. La seconda verifica da fare è quella sulle confezioni, che devono essere integre e senza rigonfiamenti. Quelle di plastica che contengono prodotti freschi conservati, come la pasta, non devono poi avere tracce di condensa, indice dell'interruzione della catena del freddo. Chi acquista prodotti surgelati deve verificare che le confezioni non siano attaccate tra loro o totalmente ricoperte di ghiaccio e che non ci siano all'interno liquidi rappresi, poiché può significare che il prodotto è stato scongelato e poi ricongelato. (com)