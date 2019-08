Governo: Meloni, scenario "Ursula" con benedizione Prodi fa venire brividi, Fd'I non partecipa

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dichiara in una nota che "la novità del giorno che emerge dalla stampa è l'ipotesi di un 'governo istituzionale' sostenuto da Pd, M5s e Forza Italia. Il tutto con la benedizione di Romano Prodi. E' uno scenario che fa venire i brividi e che riproporrebbe in Italia la stessa grande ammucchiata che in Europa ha portato all'elezione di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. A Bruxelles", continua la parlamentare, "Fratelli d'Italia non ha partecipato a questo patto del Nazareno allargato al Movimento cinque stelle e non intende assolutamente farlo qui in Italia. In questa crisi di governo dai contorni grotteschi, nella quale tutti dicono tutto e il suo contrario, gli italiani hanno una sola certezza: Fratelli d'Italia. Siamo l'unico movimento politico sulle cui scelte dei prossimi giorni non ci sono congetture. Perché noi siamo sempre, graniticamente, dalla stessa parte", conclude Meloni, "e non regaliamo sorprese. Per noi l'unico governo possibile è un governo sovranista legittimato dagli italiani".(Com)