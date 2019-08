Governo: Brunetta (FI), stampa internazionale preoccupata per effetti crisi italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito azzurro, afferma in una nota che "la crisi di governo aperta al buio la scorsa settimana, in maniera del tutto irresponsabile e nel momento più sbagliato per la già disastrata economia italiana, ha avuto, come era prevedibile, una ampia eco sulla stampa internazionale. Oltre all'articolo di Bloomberg di ieri, che ha definito la situazione 'un dramma politico italiano', le principali testate politiche e finanziarie hanno avuto parole impietose e di preoccupazione per l'attuale stallo. Il 'Financial Times' ha descritto molto bene la parabola di quella che ha definito la 'improbabile coalizione' Lega-Movimento cinque stelle, citando la sua ascesa e il suo declino, tappa dopo tappa. Sempre 'Bloomberg', in un precedente editoriale", continua il parlamentare di FI, "aveva poi definito Matteo Salvini il 'Trump italiano', con la differenza che questo 'abbaia ma non morde'. Preoccupato anche il 'Wall Street Journal' per le promesse della 'stella politica italiana' che con le sue promesse impossibili fa sorgere nuove domande sul futuro dell'economia italiana, in quanto la volontà di abbassare le tasse e spingere la spesa per infrastrutture potrebbe far entrare nuovamente in conflitto l'Italia con l'Unione europea e aizzare i mercati finanziari". (segue) (Com)