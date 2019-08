Governo: Brunetta (FI), stampa internazionale preoccupata per effetti crisi italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brunetta aggiunge che "anche il periodico americano 'Forbes' scrive di una 'nuova sistematica minaccia' per l'economia internazionale, la Lega di Matteo Salvini, che, con il suo crescente consenso, rischia di minacciare l'integrità del progetto europeo. Il 'Deutsche Welle' ha parole ancora più dure, definendo l'attuale crisi 'l'incubo italiano dell'Europa', riferendosi, in particolare, al problema dell'enorme debito pubblico di Roma e ai suoi riflessi sugli altri Stati membri. Più crudo e ironico il 'New York Times'", spiega il deputato di Forza Italia, "che scrive di come il più grande problema economico che l'Italia deve affrontare è l'Italia stessa. In sintesi, tutti gli analisti internazionali, a prescindere dal loro colore politico, sono concordi nel ritenere l'attuale crisi italiana un pericolo per l'Europa e per l'economia internazionale, allineandosi con la denuncia che abbiamo sin da subito fatto: aprire una crisi in questo momento, con il rischio di elezioni anticipate proprio durante la delicata sessione di bilancio autunnale, è da irresponsabili e masochisti. La stampa internazionale ci guarda", conclude Brunetta, "così come gli investitori internazionali". (Com)