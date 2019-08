Israele-Ucraina: al via visita di due giorni di Netanyahu a Kiev

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dato il via oggi a una una visita di due giorni in Ucraina. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano "Haaretz", il capo dell'esecutivo di Gerusalemme incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e prenderà parte a una cerimonia commemorativa a Babi Yar, il sito in cui decine di migliaia di ebrei furono assassinati durante la Seconda guerra mondiale. Netanyahu è il primo primo ministro israeliano a visitare Kiev in 20 anni. Secondo fonti politiche citate da "Haaretz", la visita di Netanyahu in Ucraina - a meno di un mese dalle elezioni del prossimo 17 settembre - mira a ottenere il favore degli elettori di lingua russa. Molti elettori dei paesi di lingua russa votano per il partito Yisrael Beiteinu di Avigdor Liberman e probabilmente il Likud di Netanyahu sta cercando di ottenere parte di questi voti, evidenzia il quotidiano. (Res)