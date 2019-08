Governo: Mugnai (FI), paradosso Italia, chi ha perso elezioni in esecutivo, chi ha vinto a opposizione

- Stefano Mugnai, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, afferma in una nota che "la politica è veramente una cosa meravigliosa e in Italia, evidentemente, lo è ancora di più. Se le cose andranno così come sembra ci ritroveremo al paradosso di un governo sostenuto da partiti, come il Pd e Leu, che hanno perso rovinosamente le ultime elezioni politiche e con i partiti che in coalizione quelle elezioni le hanno vinte tutti all'opposizione. Ancora non è dato sapere se questo accadrà, ma se così fosse è sin troppo facile individuare il responsabile di tutto ciò, il ministro dell'Interno Matteo Salvini che, come dice il motto chi troppo vuole nulla stringe, evidentemente, si era fatto un film molto più facile. Ma la realtà non è mai facile, né semplice. Se così sarà", prosegue il parlamentare, "Forza Italia dovrà lavorare con grande determinazione per dimostrare che il centrodestra, che noi con il presidente Berlusconi abbiamo creato in questo Paese, è cosa diversa rispetto alle derive populiste e sovraniste ed è l'unico che, come dimostrato dalla storia del nostro Paese, può governare", conclude Mugnai, "relegando le sinistre all'opposizione". (Com)