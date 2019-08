Governo: Giro (FI), noi a fianco presidente Mattarella, far prevalere bene comune e non di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, scrive in una nota che "di fronte al crescente disagio che producono dichiarazioni provenienti da più parti politiche sugli esiti possibili della crisi di governo, Forza Italia con il suo leader Silvio Berlusconi non potrà che assumere - come sempre ha fatto in 25 anni di intensa attività politica - un profilo di piena aderenza al dettato costituzionale che attribuisce al capo dello Stato le scelte da compiere", conclude il parlamentare, "sentite le valutazioni delle forze politiche in campo e tenendo presente il supremo bene comune e non quello di parte". (Com)