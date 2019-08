Migranti: Pedica (Pd), basta letterine, Conte faccia scendere tutti da Open Arms

- Stefano Pedica, del Partito democratico, dice in una nota "basta lettere e letterine. Conte usi i suoi poteri e faccia scendere tutti dalla Open Arms. Faccia l'avvocato del popolo, prima ancora che il premier, e liberi quelle povere persone che sono in 'ostaggio' da più di due settimane. Se davvero Conte non condivide la linea di Salvini, prenda in mano la situazione e metta fine a questa vergognosa sceneggiata. Non si fa campagna elettorale", conclude l'esponente dem, "sulla pelle dei migranti". (Com)