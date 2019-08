Rai: Anzaldi (Pd), crollo ascolti Tg1-Tg2, Vigilanza se ne occupi subito

- Il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, scrive su Facebook che "i dati del crollo degli ascolti ad agosto, in piena crisi di governo, per Tg1 e Tg2, con il calo anche del Tg3, richiedono un'immediata sessione straordinaria della commissione di Vigilanza sull'informazione Rai, anche a seguito del preventivo richiamo straordinario dell'Agcom per il rispetto della par condicio: con la riapertura delle Camere per la sfiducia al governo Conte, chiederò che anche la Vigilanza riapra e si occupi subito di quello che sta accadendo alla Rai, un'occupazione senza precedenti di Lega e M5s che sta smantellando un settore strategico per l'azienda. Il Tg1", continua il parlamentare, "ha perso quasi 600 mila telespettatori rispetto a un anno fa (-583 mila telespettatori, -3,8 per cento di punti di share), secondo le rivelazioni dello studio Frasi di un esperto di Auditel come il professor Siliato, mentre il Tg2 è crollato di quasi mezzo milione (-421mila, -2,1 per cento, ovvero un quinto dello share totale perso) e il Tg3 ha perso 60 mila telespettatori (-61mila, -0,2 per cento). Dati che compromettono un settore fondamentale per il servizio pubblico come l'informazione, mentre la concorrenza di Tg5 (+511mila) e La7 (+60mila) cresce". (segue) (Rin)