Rai: Anzaldi (Pd), crollo ascolti Tg1-Tg2, Vigilanza se ne occupi subito (2)

- Anzaldi prosegue affermando che "a questo si affianca la trasformazione dell'informazione di rete in vera e propria propaganda. Lo vediamo in particolare a Rai1, appaltata a giornalisti esterni di comprovata vicinanza a Salvini: a 'Uno Mattina' con il biografo Poletti, il portavoce di Foa Ventura e l'autrice fan salviniana Bacchiddu, alla 'Vita in diretta' con l'imbarazzante rubrica politica all'esterna Simona Arrigoni, testimone di nozze del deputato leghista Liuni. Nel silenzio di Ordine dei giornalisti, Usigrai, Cda", conclude l'esponente del Pd, "è urgente che intervenga il Parlamento a ristabilire il pluralismo". (Rin)