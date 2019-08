Senato: Casellati, famiglia e scuola siano protagoniste di nuova centralità percorsi formativi giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "politica e le istituzioni hanno il dovere di sostenere i luoghi centrali della comunità nelle quali la persona si qualifica e si definisce nella sua individualità e nella sua dimensione sociale. E' necessario investire sulla famiglia che oggi sta vivendo un dramma epocale: l'inverno demografico. Un Paese che non genera figli è un Paese incollato a un eterno presente e incapace di aprirsi al futuro": lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, aprendo oggi a Rimini la XL edizione del Meeting per l’amicizia tra i Popoli dedicato quest’anno al tema "persona e amicizia sociale". Per la seconda carica dello Stato, "all’Italia serve un intervento legislativo capace di trovare un equilibrio moderno e virtuoso tra la vita privata, famigliare e professionale delle donne, un piano per la conciliazione capace di valorizzare quello che viene definito 'giacimento di Pil potenziale. Secondo una ricerca della Banca d’Italia, se riuscissimo a portare al 60 per cento la presenza delle donne nel mercato del lavoro, così come auspica il Trattato di Lisbona, il nostro Pil aumenterebbe del 7 per cento e l’Italia sarebbe al riparo da nuove crisi economiche". (segue) (Rin)