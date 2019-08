Senato: Casellati, famiglia e scuola siano protagoniste di nuova centralità percorsi formativi giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casellati ha aggiunto che "famiglia e scuola devono essere protagoniste di una nuova centralità dei percorsi formativi umani, culturali e professionali dei nostri giovani. L’emergenza educativa si combatte anche garantendo la piena attuazione del diritto a un'istruzione equa ed efficace. E la libera iniziativa nel sistema dell'istruzione è una risorsa irrinunciabile. Perché senza la libertà di educare non c’è vera libertà. Scuole e università devono potersi qualificare come luoghi di libero insegnamento e libero apprendimento. Garantire ai privati la possibilità di istituire scuole di ogni ordine e grado", ha spiegato il presidente dell'Assemblea di palazzo Madama, "significa riconoscere il valore del pluralismo scolastico. Anche nel mondo dell’economia e dell’imprenditoria la libera iniziativa è fonte di lavoro e di opportunità ed è il vero motore di un sistema sussidiario. Oggi serve una nuova concezione del lavoro e dell’impresa che sia sintesi tra i valori della nostra tradizione cristiana e la spinta innovativa del cambiamento globale in atto. In questo senso il terzo settore rappresenta un prezioso bacino cui attingere per dare nuova spinta e idee alle nostre economie". (segue) (Rin)