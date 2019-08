Difesa: ministro russo Shoigu, attività bombardieri Tu-160 rientrano nella norma

- I bombardieri strategici russi Tupolev Tu-160 svolgono attività di ricognizione sopra la regione di Chukotka, nel rispetto del calendario e senza intenti provocatori nei confronti degli Stati Uniti. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu, in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 24". "Stiamo facendo ciò che abbiamo fatto anche in precedenza. I nostri bombardieri strategici e a lunga distanza hanno cominciato a effettuare voli sopra aree già coperte in passato, nel rispetto dei calendari", ha spiegato Shoigu. Due bombardieri Tu-160 hanno effettuato un volo dalla base aerea di Anadyr alla regione di Saratov come parte di una esercitazione, "e gli Usa erano a conoscenza di questa manovra".(Rum)