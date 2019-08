Sudan: Alleanza opposizione, nominati cinque membri civili del Consiglio sovrano

- L'alleanza per la Libertà e il Cambiamento - l'ombrello che racchiude le diverse forze di opposizione - ha nominato oggi le cinque persone che scelte come membri civili del Consiglio sovrano del paese, che giureranno lunedì, 19 agosto. Secondo quanto riferisce l'emittente satellitare "Al Arabiya", si tratta di Aisha Mousa, Siddig Tower, Mohamed Elfaki Suleiman, Hassan Sheikh Idris e Taha Othman Ishaq. Sabato, 17 agosto, l'emittente "Sky News Arabia" ha riferito che il consiglio sovrano del Sudan includerà il capo del Consiglio militare di transizione (Tmc) Abdel Fattah al Burhan, il suo vice, Mohamed Hamdan Dagalo, e il generale Yasser al Atta. In base a un accordo di condivisione del potere, firmato il 17 agosto, il Consiglio sovrano includerà cinque membri selezionati dal Tmc, cinque scelti dalla principale coalizione di opposizione e uno concordato da entrambe le parti. L'accordo introduce un nuovo consiglio di governo, che comprende sia civili che generali, che condurrà alle elezioni e al governo civile. (Res)