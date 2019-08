Migranti: Fratoianni (Si), per Salvini un posto al circo o su palco avanspettacolo? Certo non al Viminale

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, afferma in una nota che "non so se il posto migliore per Salvini sia un palco da avanspettacolo o un circo, sicuramente il Viminale non è il suo posto. Ormai, al di là dei suoi giochetti sadici ed inumani nei confronti di povera gente, la cui unica colpa ai suoi occhi evidentemente è di non essere morta fra le onde del Mediterraneo, i danni che sta provocando alla credibilità internazionale dell'Italia sono incalcolabili. Il presidente del Consiglio e le autorità di questo Stato trovino una soluzione alle sue continue sbruffonate. Cosa si aspetta a far sbarcare tutti dalla Open Arms", conclude il parlamentare di Leu, "che la situazione diventi ancor piu drammatica?".(Com)