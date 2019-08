Ecuador: ordine di arresto per ex presidente Rafael Correa

- Le autorità giudiziarie ecuadoriane hanno emesso un ordine per localizzare e arrestare l'ex presidente Rafael Correa ed altri ex funzionari accusati di corruzione nel cosiddetto "caso Sobornos". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno Maria Paula Roma segnalando che la polizia è stata incaricata di mettersi sulle tracce dell'ex capo dello stato, contro cui nei giorni scorsi era stato emesso un decreto di arresto preventivo in attesa dello svolgimento del processo. Il caso, riferisce il quotidiano “El Comercio”, si riferisce ai finanziamenti ricevuti dal partito di Correa, Alianza Pais, nel periodo che va dal 2012 al 2016. L’ex capo dello stato, che al momento si trova in Belgio, è indagato per crimini di corruzione, associazione illecita e traffico di influenze e rischia una pena detentiva fino a 15 anni di carcere, secondo la procura. Tra le imprese coinvolte nel caso compare anche la società di costruzioni brasiliana Odebrecht, al centro di un maxi scandalo di corruzione in America latina. Correa era già stato condannato al carcere preventivo per il suo presunto coinvolgimento nel sequestro di un oppositore nel 2012. (Brb)