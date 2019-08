Milano: De Corato, mi auguro nuovo sponsor elimini palme e banani in piazza Duomo

- L'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia ed ex vicesindaco di Milano, Riccardo De Corato, in una nota interviene sulla questione del verde in piazza Duomo, augurandosi che "il nuovo sponsor eliminerà nel minor tempo possibile, sia le palme che i banani (introdotti con l'attuale amministrazione Sala), che nulla hanno a che fare con questo luogo, perché piazza Duomo merita di ritornare a essere quella di un tempo, con alberi che si addicano all'affascinante location quale è". "Di fronte alla cattedrale della diocesi tra le più belle ed imponenti al mondo – ha proseguito De Corato - mi sembra assurdo siano state piantate delle piante simili che, giustamente, in passato sono state oggetto di critiche da parte di associazioni e di numerosi cittadini milanesi". "Confido fortemente – ha poi concluso l'assessore - che nella piazza più importante di Milano, si ritorni ad uno stile ambientale europeo che ha sempre caratterizzato questo sacro luogo, da decenni simbolo e vero punto di riferimento del capoluogo lombardo".(Rem)