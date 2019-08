Colombia: parlamento discute da martedì legge per ergastolo contro violenze su minori

- Il parlamento colombiano inizierà martedì 20 l'esame di un disegno di legge per consentire di punire con l'ergastolo i colpevoli di violenze sui minori. Si tratta di un tema che ciclicamente ricompare nell'agenda politica del paese sudamericano. Da ultimo, la questione era stata rilanciata dal presidente Ivan Duque ad ottobre scorso, con la scoperta dell'uccisione di una bambina di 9 anni, il cui corpo era stato trovato carbonizzato. La legge in discussione punta a rimuovere il divieto di applicare l'ergastolo per questi reati, non introducendo automaticamente la pena ma rendendola applicabile dal giudice del caso.(Mec)