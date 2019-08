Venezuela: Wp, Maduro avrebbe accettato nuove elezioni in cambio di stop a sanzioni

- La delegazione che rappresenta Nicolas Maduro ai colloqui di pace propiziati dalla Norvegia, oggi sospesi, avrebbe accettato di portare il paese a nuove elezioni presidenziali entro un anno, in cambio di alcune condizioni non accettate dagli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano statunitense "The Washington Post" citando "quattro fonti" vicine al dossier. "Il governo aveva accettato ufficialmente di andare alle elezioni, ma in cambio di veder rimosse le elezioni e facendo rimanere al potere Maduro. Questo gli Usa non lo vogliono", ha detto una delle fonti consultate dalla testata. "Continueremo a negoziare e poi discuteremo se Maduro rimarrà o meno", ha aggiunto. L'offerta di Washington, sottoscritta dall'opposizione di Juan Guaidò, sarebbe stata accettata da Caracas nei contatti preliminari effettuati a maggio e ribadita ad agosto, poco prima che il governo decidesse di non partecipare a un nuovo round negoziale a Barbados. (segue) (Res)