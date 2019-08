Grecia: Mykonos e Santorini guidano classifiche turistiche per primo semestre 2019

- Le isole di Mykonos e Santorini continuano a guidare le classifiche turistiche in Grecia. Come emerge dai dati pubblicati dall’Associazione delle imprese turistiche elleniche, ripresi dal quotidiano “Kathimerini”, le due destinazioni sono ai primi posti nelle classifiche per visitatori nel periodo gennaio-giugno 2019. A Mykonos i visitatori stranieri giunti via aereo sono stati 144.426 nei primi sei mesi dell’anno, una crescita del 17,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Minore l’incremento a Santorini, dove su base annua la crescita dei visitatori è stata del 4,1 per cento, raggiungendo le 178.976 persone registrate.(Gra)