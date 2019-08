Milano: cadavere penzola dal balcone in zona Lorenteggio, altro corpo nell’appartamento (3)

- (Segue) Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di omicidio-suicidio in via Valle Anzasca, nel quartiere Baggio di Milano, dove questa mattina intorno alle 10 il cadavere di un giovane uomo è stato visto penzolare dal balcone del piano rialzato del civico 11. Dentro casa gli agenti delle Volanti hanno trovato un secondo cadavere, in una pozza di sangue e con evidenti ferite di arma da taglio. I morti sono due uomini, molto probabilmente due fratelli originari dello Sri Lanka. Abitavano insieme da qualche anno in un piccolo bilocale. È possibile che all’origine della tragedia ci siano motivi familiari. (Rem)