Governo: Salvini, unici traditori sono coloro che riesumano mummie alla Renzi ed alla Boschi

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, ha affermato che "mi sto preparando al discorso che farò martedì al Senato, parlerò soprattutto ai 60 milioni di italiani per spiegare quello che sta succedendo. il Re è nudo, diceva una bellissima favola: le trattative sottobanco, che una volta si facevano nel chiuso delle stanze, quanto meno adesso si fanno alla luce del sole. Renzi e Prodi, la Boschi e Lotti che pensano ad un governo Pd-Cinque stelle. Paura? Zero. Questo", ha continuato il titolare del Viminale, "è un antipasto di ipotetici governi di sinistra che hanno due soli scopi: occupare poltrone e riaprire i porti, magari aumentando le tasse a qualcuno. La democrazia, per questi signori, vale men che zero. Un po' di dignità, di coerenza, di schiena dritta. Come si si può fare la legge sulle banche con la Boschi, la riforma della giustizia con Lotti e quella fiscale con Renzi. Farò di tutto", ha affermato il segretario del Carroccio, "per evitare che gli italiani anneghino in un governo di sinistra, con politiche di sinistra bocciate alle ultime elezioni. Qui, gli unici traditori sono coloro che eventualmente dovessero tradire il voto popolare per riesumare mummie alla Renzi ed alla Boschi. L'ultima cosa che faccio è riaprire le porte agli sciagurati del Partito democratico e di restituire le chiavi di casa e dei conti correnti degli italiani", ha concluso Salvini, "a Renzi, Boschi, Lotti e compagnia". (Rin)