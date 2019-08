Emirati: premier indiano Modi nei prossimi giorni in visita ad Abu Dhabi

- Il primo ministro indiano, Narendra Modi, si recherà nei prossimi giorni in visita negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrein. A Manama incontrerà le massime autorità del Bahrein e la comunità indiana, mentre durante la sua visita negli Emirati Arabi Uniti, a Modi verrà conferita la medaglia Zayed, il più alto riconoscimento civile degli Emirati. Lo scorso aprile, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che assegneranno Modi la più alta onorificenza civile. In quell'occasione, lo shaikh Mohamed bin Zayed, il principe ereditario di Abu Dhabi, ha dichiarato: “Abbiamo legami strategici storici e globali con l'India, rafforzati dal ruolo fondamentale della mio caro amico, il primo ministro Narendra Modi, che ha dato una grande spinta a queste relazioni. In segno di apprezzamento per i suoi sforzi, il presidente degli Emirati Arabi Uniti gli ha conferito la medaglia Zayed". Dopo la visita in Asia, Modi sarà ospite speciale del G7 di Biarritz, in Francia, previsto dal 24 al 26 agosto. (Res)