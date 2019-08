Governo: Salvini, se non c'è esecutivo via maestra sono elezioni, altrimenti ci si risiede al tavolo

- Se "qualcuno ha deciso ribaltoni ed inciuci lo dica ad alta voce. Se non c'è un governo, la via maestra sono le elezioni, altrimenti ci si risiede ad un tavolo e si lavora": lo ha detto, in una diretta Facebook, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. (Rin)