Torino: a Sestriere la commemorazione della divisione partigiana autonoma Val Chisone

- Sabato 24 agosto si terrà a Sestriere (Torino) la cerimonia commemorativa nel 75° anniversario della battaglia tra i nazifascisti e la Divisione partigiana autonoma Val Chisone, che operò al comando dell’indimenticato maestro di sci e istruttore sciistico delle truppe alpine Maggiorino Marcellin, medaglia d’argento al valor militare. La cerimonia ricorderà anche il 26° anniversario del Comitato e del monumento alla Resistenza che a Sestriere onorano la memoria dei civili vittime delle rappresaglie nazifasciste e dei combattenti della Divisione Val Chisone e delle Brigate partigiane Garibaldi e Giustizia e Libertà. La manifestazione ha il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana, della Città Metropolitana di Torino e dell’ANPI nazionale. Il programma della giornata prevede alle 10,15 il raduno in piazza Fraiteve, con la formazione del corteo che sfilerà davanti al monumento della Resistenza in piazza Europa. (Rpi)