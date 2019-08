Governo: Renzi (Pd) a Salvini, quando ti dimetti?

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, scrive su Facebook che "oggi Salvini dice: farò di tutto pur di non far tornare Renzi al governo. Tranquillo, omonimo, io non entro nel governo istituzionale. Per decenza delle istituzioni e per la salvezza del Paese mi basta che tu esca il prima possibile. Così l’Italia eviterà l’aumento dell’Iva, riprenderà il ruolo in Europa e ci sarà un ministro dell’Interno che finalmente difenda la nostra sicurezza anziché seminare odio. Io non torno al governo, tranquillo. Ma tu", conclude l'ex.premier, "quando ti dimetti?". (Rin)