Migranti: Salvini, Open Arms rifiuta porto offerto da Spagna, incredibile e inaccettabile

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, scrive su Facebook, in merito alla Open Arms, che "la Ong spagnola rifiuta il porto offerto dalla Spagna. Incredibile e inaccettabile, organizzano crociere turistiche e decidono loro dove sbarcare. Io non mollo, l’Italia non è più", conclude il titolare del Viminale, "il campo profughi d’Europa". (Rin)