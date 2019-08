Georgia: viceministro Esteri, autorità lavorano per prevenire tensioni con Russia

- Le autorità della Georgia portano avanti regolarmente azioni per aumentare la pressione internazionale sulla Russia e prevenire incidenti lungo la linea di occupazione. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri georgiano Lasha Darsalia, in un’intervista all’agenzia di stampa “Interpressnews”. Tbilisi sta facendo il possibile per eliminare le conseguenze dei recenti sviluppi lungo la linea di occupazione, ha aggiunto Darsalia. L’escalation di tensioni degli ultimi giorni avviene secondo il viceministro “periodicamente”, a causa del regime di occupazione, motivo per cui “riteniamo necessaria una risposta della comunità internazionale”. (Res)