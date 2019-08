Iran-Italia: Rohani riceve credenziali Perrone, Teheran determinata a rafforzare legami con Roma

- Teheran è determinata a rafforzare le relazioni con Roma. Lo ha detto oggi il presidente iraniano, Hassan Rohani, a cui l'ambasciatore d'Italia a Teheran, Giuseppe Perrone, ha presentato la lettera delle credenziali. Secondo quanto riferisce il sito informativo "Fars News", Rohani ha aggiunto che le sanzioni statunitensi non possono ostacolare i buoni legami tra i due paesi. "Siamo determinati a mantenere legami amichevoli tra Iran e Italia", ha dichiarato il capo dello Stato. "Le condizioni attuali sono temporanee e gli sforzi dei due governi e il modo in cui trattano questa situazione resteranno nella memoria di entrambe le nazioni", ha aggiunto. Rohani ha proseguito: "Nelle condizioni attuali, dobbiamo trarre vantaggio dalle iniziative per promuovere la cooperazione e aumentare gli investimenti per relazioni più solide, che saranno vantaggiose per entrambe le nazioni e la regione". Inoltre, "dopo l'accordo nucleare, sono stati instaurati rapporti economici molto costruttivi e positivi tra i due paesi, che devono essere portati avanti, facendo affidamento sulla volontà politica di entrambi i governi", ha concluso Rohani. Da parte sua, il diplomatico ha commentato l'incontro con Rohani sul suo profilo Twitter, ringraziandolo per aver dichiarato che l'Iran è determinato ad approfondire i suoi legami con l'Italia. "Le relazioni tra Italia e Iran sono una risorsa strategica da non compromettere", ha scritto Perrone. Per il diplomatico italiano, "la nostra responsabilità storica e condivisa è di promuoverli e difenderli". (Res)