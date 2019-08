Milano: vittime omicidio-suicidio fratelli di ciclista morto a Sesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due vittime del presunto omicidio-suicidio avvenuto oggi in via Valle Anzasca 11, in zona Baggio a Milano, sono fratelli del ciclista bangladese morto lo scorso febbraio, dopo lo scontro con un’auto a Sesto San Giovanni. Lo ha riferito Kauai Shah, un conoscente dei due fratelli, giunto davanti alla palazzina in cui si è consumata la tragedia, dopo aver appreso la notizia da altri connazionali. Proprio ieri sera aveva incontrato all’Esselunga di via delle Forze Armate il maggiore dei due, Abdul Hai, morto accoltellato, probabilmente per mano del fratello minore, anche se gli inquirenti stanno ancora accertando la dinamica del fatto e il legame di parentela tra le due vittime. Alla Questura risulta che Abdul Hai fosse nato nel 1978, mentre per i conoscenti aveva una cinquantina d’anni e - riferiscono - viveva in Italia da circa 15. Lo descrivono come una persona per bene, sposato (la moglie vive in Bangladesh) e senza figli, serio lavoratore, gestiva una bancarella di abbigliamento al mercato. (segue) (Rem)