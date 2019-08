Milano: vittime omicidio-suicidio fratelli di ciclista morto a Sesto (2)

- Con gli amici non nascondeva le preoccupazioni per il fratello minore, Uddin Zamir, del 1981: disoccupato, se trovava un impiego, lo perdeva dopo pochi giorni, a causa della sua incostanza e di problemi di alcol e droga. Litigioso e spesso ubriaco in casa, aveva spinto altri coinquilini a lasciare l’appartamento di via Valle Anzasca 11 e, anche se il fratello maggiore continuava a cercare un connazionale con cui dividere le spese dell’affitto del piccolo bilocale, la cattiva fama di Zamir teneva lontani tutti. A mantenerlo era proprio Abdul Hai, che spesso - dice chi li conosceva - gli raccomandava di trovare un lavoro. Può darsi che proprio questa sia stata la causa della lite che ha portato alla tragedia. (Rem)