Albania: produzione agricola cresciuta del 24,1 per cento in primi sei mesi 2019

- La produzione agricola in Albania è cresciuta del 24,1 per cento nella prima metà del 2019. Lo ha reso noto oggi il ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale albanese, Blendi Cuci, ripreso dall'agenzia di stampa "Ata". L'agricoltura e i settori ad essa legati, come quello dell'agroindustria, ricevono la maggior parte dell'assistenza finanziaria da parte delle istituzioni statali e dei donatori internazionali. "Gli sviluppi positivi riscontrati nella prima metà dell'anno si traducono in maggiori introiti per i proprietari terrieri e in una crescita anche delle esportazioni, contribuendo al budget statale", ha rilevato Cuci. Il peso dell'agricoltura sul prodotto interno lordo nazionale ha superato il 2 per cento, con un incremento anche dei lavoratori nel settore, ha aggiunto.(Alt)