Ambiente: Tofalo (M5s), Terra dei fuochi al centro agenda tutte le istituzioni

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, afferma in una nota che "la Terra dei fuochi, e non solo, è al centro dell'agenda di tutte le istituzioni e la Difesa, come gli altri ministeri, sta facendo la sua parte mettendo in campo i suoi assetti. Grazie all'azione sinergica dei dicasteri interessati stiamo aumentando la presenza dello Stato in un territorio da troppo tempo dimenticato. Il piano di azione funziona e i risultati si vedono, grazie a un valido modello di cooperazione". Parlando dell'impegno della Difesa, il sottosegretario evidenzia che "gli 'occhi' dell'Esercito, dall'alto, sono puntati sulla Terra dei fuochi per la salvaguardia dell'ambiente. Vedere senza essere visti, l'Uav (Unmanned aerial vehicle) Raven rappresenta un importante ausilio per chi opera sul terreno per contrastare lo sversamento illecito dei rifiuti. Una risorsa importante che rafforza le capacità della cabina di regia dell'operazione 'Terra dei fuochi'. Il drone, infatti, durante le ricognizioni è in grado di individuare e registrare le persone nell'atto dello sversamento e dirigere di conseguenza le pattuglie a terra per contestare la flagranza di reato. Sono assetti operativi da marzo", si legge nella nota, "e hanno effettuato oltre 145 missioni per un totale di 126 ore di volo". (segue) (Com)