Ambiente: Tofalo (M5s), Terra dei fuochi al centro agenda tutte le istituzioni (2)

- Nell'evidenziare i recenti risultati conseguiti dalle Forze armate, Tofalo ricorda che "solo pochi giorni fa un'indagine dei Carabinieri della compagnia di Giugliano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e volta a contrastare l'abbandono di rifiuti e l'incendio di cumuli di immondizia, ha portato a 32 denunce. In sorvolo con l'elicottero dell'Elinucleo Carabinieri di Pontecagnano, i militari hanno controllato dall'alto l'agro giuglianese e individuato 20 terreni su cui erano accatastati rifiuti di ogni genere (pneumatici, elettrodomestici, materiali di risulta di opifici meccanici, elettrici, edili e calzaturieri) in gran parte persino bruciati. I titolari, 32 in totale", continua l'esponente dell'esecutivo, "sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per sversamento o combustione illecita di rifiuti", e aggiunge che "sempre nel periodo estivo, quello più a rischio, gli assetti dell'Aeronautica militare, inseriti nel piano di monitoraggio ambientale, si confermano strategici e hanno sventato, a Giugliano, quello che poteva trasformarsi nell'ennesimo rogo". Tofalo rivolge, infine, un ringraziamento "a tutti gli operatori che senza sosta e con il massimo impegno non abbassano la guardia". (Com)