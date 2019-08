Arabia Saudita: avviso di viaggio per cittadini che si trovano in Turchia

- L'ambasciata dell'Arabia Saudita in Turchia ha pubblicato un avviso diretto ai cittadini del regno dopo che uomini armati non identificati hanno sparato e rapinato un gruppo di sauditi a Istanbul sabato, 17 agosto. In una dichiarazione, il ministero degli Esteri ha affermato che i turisti erano seduti in un bar nel quartiere Sisli di Istanbul quando alcuni uomini armati hanno sparato a uno di loro e rubato gli oggetti in loro possesso. Il ministero ha chiesto ai cittadini sauditi in Turchia di prendere tutte le precauzioni durante il loro soggiorno e di evitare di recarsi a Sisli e Taksim Square, due famose località turistiche della città, dopo il tramonto. Lo scorso luglio, l'ambasciata dell'Arabia Saudita in Turchia aveva lanciato un allarme ai suoi cittadini in visita nel paese dopo una serie di casi riguardanti il ​​furto di passaporti sauditi a Istanbul.(Res)