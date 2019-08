Minori: Giro (FI), basta risse su Bibbiano

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, scrive in una nota che "giova ancora una volta ricordare che la battuta della presidente Bernini, che deve la sua caustica virulenza alla tensione del dibattito parlamentare che non Forza Italia ma altri hanno alimentato, si fondava sull'accostamento di due immagini: quella del 'partito di Bibbiano' e quella del 'partito del vaffa day', usate rispettivamente da Luigi Di Maio e dagli stessi grillini per autodefinire la propria missione politica. E' evidente che il presidente Bernini voleva semplicemente esprimere la sua indignazione per una probabile alleanza di governo fra due movimenti politici che fino ad allora si erano insultati vicendevolmente. Continuare a trascinare il nostro gruppo politico, e chi lo guida autorevolmente e con dignità morale", aggiunge il parlamentare, "non servirà a risolvere questa contraddizione politica che coinvolge Pd e Cinque stelle. Detto questo, Forza Italia non parteciperà alla rissa politica sul sistema criminale degli affidi di Bibbiano, già sotto la lente di ingrandimento dell'autorità giudiziaria. Al contrario", afferma Giro, "continueremo a sostenere nelle aule parlamentari il disegno di legge per una riforma organica degli affidi in Italia promosso da Licia Ronzulli, presidente della commissione bicamerale su Infanzia e Adolescenza, volto a scongiurare ogni abuso e traffico economico". (segue) (Com)