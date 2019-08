Venezuela: Wp, Maduro avrebbe accettato nuove elezioni in cambio di stop a sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la ricostruzione del "Wp" la delegazione di Maduro avrebbe sollecitato esplicitamente alla casa Bianca di rimuovere le numerose sanzioni imposte da gennaio, prima di accettare un possibile ritorno alle urne. Inoltre, sarebbe stato chiesto di far rimanere Maduro ancora in sella per un periodo compreso tra i nove e i dodici mesi, lo stesso messo in agenda per convocare nuove presidenziali. Washington avrebbe negato questa eventualità, offrendo in cambio a Maduro le garanzie per poter accedere a un esilio sicuro. Ufficialmente, le forze di governo hanno fatto sapere che l'unica chiamata alle urne possibile è quella per il rinnovo dell'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni. (segue) (Res)