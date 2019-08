Venezuela: Wp, Maduro avrebbe accettato nuove elezioni in cambio di stop a sanzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come detto, i colloqui sono al momento sospesi per decisione dello stesso Maduro come protesta per l'ultima tornata di sanzioni comminate da Washington. Il decreto emesso a inizio agosto disponeva li congelamento di tutti i beni del governo venezuelano negli Usa. "Tutte le proprietà o interessi in proprietà del governo del Venezuela negli Stati Uniti sono bloccate e non possono essere trasferite, esportate, ritirate o gestite in altro modo", si legge nell'ordine esecutivo. Il provvedimento, inoltre, prevede l'imposizione di sanzioni a stranieri che forniscano supporto, o beni e servizi alle persone o entità colpite da sanzioni Usa. (segue) (Res)