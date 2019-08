Migranti: Salvini su Open Arms, premier spagnolo ha dato indicazione porto iberico, io solo contro tutti

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook annuncia "una buona notizia. Chi la dura la vince, solo contro tutti o quasi. Gli immigrati a bordo della open Arms, pochi minuti fa, hanno avuto la lieta novella che il governo spagnolo apre i porti. Il premier spagnolo ha dato indicazione di un porto spagnolo perché Salvini è brutto, cattivo, razzista, irresponsabile: in questi giorni sto raccattando di tutto. Spero stiate apprezzando la mia modalità zen, la mia calma, non rispondo ad insulti, a minacce di morte, di galera, ad articoli giornalistici incredibili, ad attacchi ai mei figli. Invenzioni, bugie, menzogne: si lavora con calma da ministro dell’Interno - ieri, oggi e domani - e non darò mai la soddisfazione a nessuno di togliere il disturbo. In queste ore", ha continuato il titolare del Viminale, "ne abbiamo viste di tutti i colori da questa nave, una vergogna mondiale. Finti malati che visitati non erano malati, minorenni che non eranno minorenni, e non c'è nessuna emergenza igienico-sanitaria a bordo. Sono stato solo contro tutti", ha continuato il segretario del Carroccio, "è intervenuto il presidente del Consiglio a intimarmi di far scendere i minorenni, i colleghi Trenta e Toninelli non hanno firmato il divieto di ingresso in acque territoriali. Ricordo al ministro Trenta, che è un po' distratto, che gli unici due neonati a bordo sono stati fatti scendere, giorni e giorni fa da me, per cure mediche. Buoni sì, fessi no. Devo finire in galera perché ho difeso i confini e la sicurezza del nostro Paese?", conclude il leader della Lega, "lo farò". (Rin)